S Pustno Sobotno iskrico zbrali 197.443 evrov za pomoč otrokom v Amazoniji

Ljubljana, 15. februarja - Radio Ognjišče in Misijonsko središče Slovenije sta v soboto izvedla 19. tradicionalno Pustno Sobotno iskrico. V dobrodelni akciji so s pomočjo poslušalcev radia na koncu zbrali 197.443 evrov za nakup hrane za dekleta na misijonu Sao Gabriel de Cachoeira v brazilski Amazoniji, so sporočili iz Radia Ognjišče.