Na Hrvaškem rahlo sprostili omejitvene ukrepe

Zagreb, 15. februarja - Po skoraj treh mesecih prepovedi obratovanja lahko od danes vsi hrvaški gostinci prodajajo hrano in pijačo za s seboj. Ob upoštevanju epidemioloških ukrepov so vrata znova odprle telovadnice, šole tujih jezikov in otroške igralnice, v večini države pa tudi stavnice in igralnice. Zrahljani ukrepi bodo veljali do 28. februarja.