Plenković: Most na Pelješac in vpadnice v uporabi pred turistično sezono 2022

Zagreb/Dubrovnik, 15. februarja - Most na hrvaški polotok Pelješac in vse vpadnice bodo odprte za promet najpozneje junija 2022, je med današnjim obiskom gradbišča največjega mostu na Hrvaškem v Komarni napovedal hrvaški premier Andrej Plenković. Danes so postavili prvi del konstrukcije mostu, ki povezuje kopno pri Komarni s prvim stolpom v morju.