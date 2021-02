Italijanska manjšina za poimenovanje zaščitenih prehranskih izdelkov tudi v italijanščini

Reka/Koper, 15. februarja - Italijanska unija, organizacija pripadnikov italijanske narodne skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem, je pisala slovenskemu in hrvaškemu premierju Janezu Janši in Andreju Plenkoviću s pobudo za vključitev italijanskega jezika v poimenovanje kmetijsko-živilskih proizvodov v obeh državah. Prepričani so, da bo s tem zadoščeno zakonodaji.