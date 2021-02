Objavljen razpis za nadgradnjo gorenjske železniške proge od Lesc do Jesenic

Ljubljana/Jesenice, 15. februarja - Medtem ko prenova železniškega predora Karavanke in nadgradnja gorenjske železniške proge od Kranja do Lesc intenzivno potekata, je Direkcija RS za infrastrukturo objavila javni razpis za izvajalca del še za nadgradnjo proge od Lesc do Jesenic. Direkcija je namreč naknadno dobila sredstva tudi za ta odsek, vendar pa se mudi z oddajo naročila.