JAZMP opozarja na zavajajoče oglaševanje in prodajo izdelkov, predstavljenih z lastnostmi za zdravljenje

Ljubljana, 15. februarja - Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je obravnavala spletno oglaševanje in prodajo več izdelkov, ki so predstavljeni z lastnostmi za zdravljenje, čeprav niso registrirani kot zdravila. Oglašujejo in prodajajo jih na različnih spletnih straneh, ki so namenjene slovenskim potrošnikom, saj so oglasi v slovenskem jeziku.