Lozana, 15. februarja - Mednarodni olimpijski komite (Mok) predlaga podaljšanje olimpijske strategije z dodatki do leta 2025, ki ima skupaj petnajst priporočil in bo o njih odločala generalna skupščina, ki se bo na video način zbrala na 137. zasedanju marca letos. Poimenovali so jo olimpijska agenda v 2020+5.