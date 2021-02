Pahor ob mednarodnem dnevu boja proti otroškemu raku obiskal stojnico društva Junaki 3. nadstropja

Ljubljana, 15. februarja - Predsednik republike Borut Pahor je danes ob mednarodnem dnevu otrok z rakom na Tromostovju obiskal stojnico društva Junaki 3. nadstropja. Predali so mu zlato pentljico, ki je simbol raka pri otrocih. Otrokom in njihovim staršem je dejal, naj se še naprej tako hrabro borijo s preizkušnjami in naj nikoli ne izgubijo upanja.