Društvo psihologov Slovenije prejelo nagrado EESO za solidarnost civilne družbe

Ljubljana, 15. februarja - Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je Društvu psihologov Slovenije podelil nagrado za solidarnost civilne družbe za projekt psihosocialne podpore ljudem med pandemijo, so zapisali na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Društvo je eno od 23 nagrajencev iz EU in združenega kraljestva, ki so bili razglašeni danes.