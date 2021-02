V Piemontu kljub prepovedi odprli smučišča

Torino, 15. februarja - V italijanski deželi Piemont ob meji s Francijo in Švico so nekateri upravljavci smučišč pognali žičnice kljub vladni prepovedi, ki je prišla v nedeljo zvečer. Mnogi so zelo nezadovoljni, ker se je vlada tako pozno odločila, da bodo morali danes ostati zaprti, nekateri pa so se odločili protestno nasprotovati vladnemu odloku.