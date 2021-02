EU po volitvah na Kosovu pričakuje nadaljevanje dialoga med Beogradom in Prištino

Bruselj, 15. februarja - EU se po parlamentarnih volitvah na Kosovu veseli oblikovanja nove skupščine in vlade in bo še naprej sodelovala z oblastmi v Prištini za doseganje napredka na evropski poti, del te poti pa je normalizacija odnosov s Srbijo, sta danes sporočila visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell in evropski komisar za širitev Oliver Varhelyi.