V koaliciji in SNS predlagateljem interpelacije očitajo izrabljanje epidemije za boj za oblast

Ljubljana, 15. februarja - Predstavniki koalicije in SNS so ob obravnavi konstruktivne nezaupnice v DZ v stališčih poslanskih skupin zavrnili očitke strank KUL, da se aktualna vlada ni ustrezno spopadla z epidemijo covida-19. Izpostavili so številne ukrepe, ki jih je vlada sprejela, predlagateljem pa očitali, da epidemijo izrabljajo za politični boj za oblast.