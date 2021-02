Strokovni pediatrični združenji poudarjata, da ne opažajo dolgoročnih toksičnih stranskih učinkov cepiv

Ljubljana, 15. februarja - V Združenju za otroško in mladostniško psihiatrijo in Združenju za pediatrijo opozarjajo, da ne opažajo številnih dolgoročnih toksičnih stranskih učinkov cepiv, prav tako jih ne potrjujejo znanstvene raziskave. "Verjamemo v stroko in v argumente, podprte z znanstvenimi dognanji," so zapisali.