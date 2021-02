Nova oprema vojakov SV najboljše, kar ponuja komercialni trg

Ljubljana, 15. februarja - Slovenski vojaki dobivajo novo, tehnološko napredno, boljšo in predvsem lažjo opremo ter oblačila. Ministrstvo za obrambo je danes predstavilo novosti, ki so jih razvili v sodelovanju s slovenskimi proizvajalci. Opremo so testirali vojaki in je taka, kot so si jo želeli, najboljše, kar komercialni trg ponuja, je poudaril polkovnik Anže Rode.