Neposredne naložbe prvič po letu 2009 neto odlivne

Ljubljana, 15. februarja - Tuje neposredne naložbe v Sloveniji so decembra lani izkazovale 0,5 milijarde evrov neto odliva kapitala, v zadnjih 12 mesecih so prispevale skupno 12 milijonov evrov njegovega odliva. "Neposredne naložbe so na letni ravni tako prvič po letu 2009 postale neto odlivne, saj povečanje imetij presega povečanje obveznosti," ugotavlja Banka Slovenije.