Jaguar Land Rover do leta 2030 z električnimi različicami vseh modelov

London, 15. februarja - Britanski avtomobilski proizvajalec Jaguar Land Rover bo v okviru nove strategije do leta 2030 razvil električne verzije vseh modelov Jaguar in Land Rover. Znamka Jaguar bo od leta 2025 naprej le še električna, je bo predstavitvi strategije dejal glavni izvršni direktor Thierry Bollore. Napovedal je, da bo družba do leta 2039 ogljično nevtralna.