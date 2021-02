Dovoljeno prehajanje občinskih meja in zbiranje do deset ljudi

Ljubljana, 15. februarja - Ob prehodu Slovenije v oranžno fazo ukrepov za zajezitev novega koronavirusa se z današnjim dnem odpravlja omejitev prehajanja občinskih in regijskih meja za prebivalce, prav tako je od danes dovoljeno zbiranje do deset ljudi. Več omejitev se sprošča tudi na področju športa. V veljavi pa ostaja omejitev gibanja ponoči, med 21. in 6. uro.