Ta teden pošiljka skoraj 38.000 odmerkov cepiv, posodobljena strategija cepljenja

Ljubljana, 15. februarja - Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) danes pričakujejo novo pošiljko cepiv proti covidu-19 Pfizerja in BioNTecha, predvidoma 21.060 odmerkov. V tem tednu pričakujejo tudi pošiljko s 16.800 odmerki cepiva AstraZeneca, so za STA pojasnili na NIJZ. Ob tem so posodobili strategijo cepljenja proti covidu-19 glede prednostnih skupin.