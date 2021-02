Na mejah Nemčije s Češko dolge kolone tovornjakov

Berlin/Praga/Dunaj, 15. februarja - Na mejah Nemčije s Češko so se danes nabrale več kilometrov dolge kolone, potem ko je Nemčija zaradi nevarnosti novih variant koronavirusa uvedla stroge kontrole za potnike iz Češke in avstrijske Tirolske. Na Dunaju so sicer močno kritični do odločitve Berlina, nezadovoljni pa so tudi v nemški avtomobilski industriji.