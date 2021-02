Pročelje sedeža SD popackali z rdečo barvo

Ljubljana, 15. februarja - Neznani storilec je preko vikenda v pročelje sedeža Socialnih demokratov vrgel rdečo barvo in s tem poškodoval fasado. Vsaka oblika nasilja je napad na družbo in demokracijo, so opozorili v stranki in izpostavili, da že več let opozarjajo na nevarnost radikalizacije političnega diskurza. Dogodek preiskuje tudi policija.