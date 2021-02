Prvi gost niza spletnih pogovorov (re)programiranje pisatelj Robinson

Ljubljana, 15. februarja - Pod okriljem platforme za sodobno raziskovalno umetnost konS, Kina Šiške in Aksiome se danes začenja niz pogovorov z umetniki in poznavalci najrazličnejših področij, od infrastrukture in energije do gradnje skupnosti in umetne inteligence. Današnji gost bo pisatelj Kim Stanley Robinson, ki je nazadnje izdal roman Ministrstvo za prihodnost.