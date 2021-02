Donald Glover in Phoebe Waller-Bridge bosta nova gospod in gospa Smith

Washington, 15. februarja - Amazon Prime za prihodnje leto pripravlja serijo po filmu Gospod in gospa Smith iz leta 2005, v katerem sta zaigrala in se tudi zaljubila danes nekdanja zakonca Brad Pitt in Angelina Jolie, poroča britanski BBC. Po napovedih bosta v seriji glavni vlogi prevzela Phoebe Waller-Bridge in Donald Glover.