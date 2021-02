Boleč poraz Dallasa, Dončić blizu novega strelskega rekorda

Dallas, 15. februarja - Košarkarji Dallas Mavericks so po štirih zaporednih zmagah v severnoameriški ligi NBA zabeležili poraz. S 121:118 so bili boljši Portland Trail Blazers. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je za Mavericks zgrešil trojko za podaljšek, vseeno pa je znova presegel mejo 40 točk. Ustavil se je pri 44 in s tem za las zgrešil sobotni strelski rekord.