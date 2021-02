Primorske novice o boju ribogojnic s koronavirusom (15. 2.)

Koper, 14. februarja - Neva Blazetič v komentarju Ribogojnice se borijo s covidom piše o težavah ribiških družin in ribogojnic zaradi epidemije covida-19. Avtorica ob tem opozarja, da so v iskanju izhoda iz posledic epidemije v glavnem prepuščene same sebi. Država je sicer prepolovila koncesije, a se na splošno do tega sektorja obnaša mačehovsko, piše.