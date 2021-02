Večer o preiskavi WHO glede nastanka koronavirusa na Kitajskem (15. 2.)

Maribor, 14. februarja - Urban Červek v komentarju Skrivalnice iz Wuhana piše o zapletih pri izvedbi preiskave Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) glede nastanka koronavirusa v Wuhanu. Kot opozarja avtor, je Kitajska sprva naredila vse, da do preiskave ne bi prišlo, med obiskom pa so ekipo WHO stalno nadzorovali.