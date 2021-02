Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (13. in 14. 2.)

Ljubljana, 14. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o plazovih, ki sta v soboto pod seboj pokopala tri osebe, še dve pa sta se poškodovali. Agencije so poročale tudi o sobotni ukinitvi kontrolnih točk na mejnih prehodih in o najnovejših epidemioloških podatkih glede koronavirusa v Sloveniji.