Planica v pogovorih za dodatno tekmo na letalnici

Planica, 14. februarja - Organizatorji tekem smučarskih skokov in poletov v Planici so v pogovorih z Mednarodno smučarsko zvezo (Fis) glede izvedbe ene od odpadlih tekem norveške turneje, je za STA potrdil tiskovni predstavnik slovenske zveze (SZS) Tomi Trbovc. Najbolj verjeten je scenarij, da bi letalnica bratov Gorišek gostila tri posamične in ekipno tekmo.