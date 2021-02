Kolumbijcu Sosi zvezdniška dirka po Provansi

Aix-en-Provence, 14. februarja - Kolumbijski kolesar Ivan Ramiro Sosa (Ineos Grenadiers) je zmagovalec dirke po Provansi, potem ko zadnji dan štiridnevne dirke ni prišlo do sprememb v skupnem seštevku. Zadnjo etapo je dobil Nemec Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious). Na dirki so nastopili številni zvezdniki kolesarstva, ki so preizkušnjo izkoristili za začetek sezone 2021.