Finance o monetarni revoluciji (15. 2.)

Ljubljana, 14. februarja - Simona Toplak v komentarju Kje bi raje živeli: v državi Tesla ali v državi tesel? piše o tem, da se napoveduje monetarna revolucija. Po mnenju avtorice so tehnološki velikani državam in politikom najprej "ukradli" ljudi, zdaj pa jim bodo "ukradli" še valuto, nadzor nad denarjem in bankami. Na koncu jim bodo ukradli državo, še ugotavlja.