Mišmaš Zrimškovi tretji slovenski dosežek v zgodovini na 800 m

Novo mesto, 14. februarja - Maruša Mišmaš Zrimšek (Mass) je drugi dan dvoranskega državnega prvenstva v atletiki, ki je potekalo v Novem mestu, na 800 m tekla 2:01,65 in je zdaj tretja vseh časov pri nas na tej razdalji. Obenem je s tem dosežkom osma to sezono na svetu in četrta v Evropi.