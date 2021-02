Gorska reševalna služba: Prva naveza žrtev razmer, druga alpinista kljub nesreči nadaljevala z vzponom

Tržič, 14. februarja - Gorska reševalna služba Tržič je danes po sobotnih plazih na Storžiču, ki sta odnesla tri življenja, sporočila, da je bila prva naveza alpinistov žrtev razmer, ki jih je krojil veter, in so se nenadoma poslabšale. Druga alpinista pa sta kljub prvi nesreči nadaljevala z vzponom in doživela nesrečo, ki je ogrozila tudi delo gorskih reševalcev.