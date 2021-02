Lekan: Pri biatlonu se puška prilagaja strelcu in ne obratno

Ljubljana, 15. februarja - Biatlonske puške so nekaj posebnega, narejene tako rekoč po meri. "Pri biatlonu je tako, da se puška prilagaja strelcu in ne strelec puški," trdi nekdanji slovenski reprezentant in trener Boštjan Lekan. Posebnost puške pa je tudi kopito, ki se izdeluje iz mehkega lesa, pretežno lipe ali kostanja.