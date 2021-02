Tampa z visoko zmago, Vegas pokvaril domači uvod San Joseju

New York, 14. februarja - Za hokejisti v severnoameriški ligi NHL je pester večer z desetimi tekmami, v katerih so najvišjo zmago dosegli igralci Tampe, ki so so 6:1 premagali Florido. Moštvo slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja tokrat ni igralo, njihov dvoboj z Minnesoto so prestavili. Njihova naslednja tekma z istim tekmecem bo na sporedu 16. februarja.