Mariborski odbojkarji vsaj začasno na vrh DP

Ljubljana, 13. februarja - Odbojkarji Merkurja Maribora so uspešno opravili še eno nalogo, ki jih je vsaj do ponedeljkovega derbija med Calcitom Volleyjem in ACH Volleyjem popeljala na prvo mesto prvenstvene razpredelnice. S 3:0 so premagali zadnjeuvrščeno Krko, v preostalih pa je Hiša na kolesih Triglav s 3:1 ugnal Hoče, Salonit Anhovo pa s 3:2 Panvito Pomgrad.