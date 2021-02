City do 16. zaporedne zmage

London, 13. februarja - Nogometaši Manchester Cityja nadaljujejo odlične predstave. Na derbiju 24. kroga angleške lige proti Tottenhamu so prišli že do 16. zaporedne zmage v vseh tekmovanjih, pri tem pa so spet ohranili svojo mrežo nedotaknjeno. Zmagali so s 3:0, junak tekme je bil nemški reprezentant Ilkay Gündogan, ki je dosegel dva gola.