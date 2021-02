Vreme: Na vzhodu pretežno oblačno, drugod pretežno jasno

Ljubljana, 13. februarja - Ponoči bo v vzhodni polovici Slovenije pretežno oblačno, na Kočevskem in v Beli krajini lahko občasno naletava sneg. Drugod bo pretežno jasno. Burja na Primorskem bo pričela slabeti. Najnižje jutranje temperature bodo od -11 do -5, v alpskih dolinah do -16, ob morju okoli -2 stopinji Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.