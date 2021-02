Rusija in Francija 200 let po porazu Napoleona pokopali ubite vojake

Moskva, 13. februarja - V kraju Vjazma na zahodu Rusije so danes z vojaškimi častmi pokopali posmrtne ostanke francoskih in ruskih vojakov, ki so bili ubiti med umikom čet francoskega generala Napoleona Bonaparteja iz Moskve leta 1812. Po navedbah francoske tiskovne agencije AFP gre za enega redkih trenutkov enotnosti Rusije in Francije.