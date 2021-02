Ledeno jutro v Dalmaciji, sneg tudi na jugu Italije

Zagreb/Rim/Atene, 13. februarja - Temperature so se danes spustile pod ledišče tudi v Dalmaciji, v okolici Splita in na nekaterih otokih v Jadranskem morju rahlo sneži. O snegu poročajo tudi z juga Italije, kjer je več šol ostalo zaprtih. V Grčiji, kjer so bili že skoraj v pomladi, pa se je čez noč močno ohladilo.