V Avstriji v zadnjem dnevu več kot 1400 novih okužb s koronavirusom

Dunaj, 13. februarja - V Avstriji so v zadnjem dnevu potrdili 1433 novih okužb z novim koronavirusom. Za covidom-19 je umrlo 25 ljudi, skupno doslej 8195. Na avstrijskem Tirolskem so medtem s sekvenciranjem genoma potrdili še 219 primerov južnoafriške različice novega koronavirusa, a so že vsi ozdraveli, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.