Na cerkev na ljubljanskem Rožniku nalepili podobo ministra Tonina

Ljubljana, 13. februarja - Na cerkev Marijinega obiskanja na Cankarjevem vrhu na Rožniku so neznanci nalepili podobo predsednika NSi in obrambnega ministra Mateja Tonina, poroča več medijev. Na to dejanje so po družbenih omrežjih opozorili tudi nekateri mimoidoči. Tonin se je odzval, da gre za uničevanje tuje lastnine in kulturnega spomenika. Pozval je k strpnosti.