Oxfordska univerza raziskuje učinkovanje cepiva AstraZenece pri otrocih

London, 13. februarja - Raziskovalci na Univerzi v Oxfordu nameravajo z novo klinično študijo preveriti, ali cepivo proti covidu-19 proizvajalca AstraZeneca učinkuje tudi pri otrocih in mladostnikih. Preizkusili ga bodo na 300 prostovoljcih, starih od šest do 17 let, poroča nemška tiskovna agencija dpa.