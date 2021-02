Boston s peto zaporedno zmago le še točko oddaljen od vodilnega Toronta

New York, 13. februarja - V severnoameriški hokejski ligi NHL so v pretekli noči odigrali dva obračuna. V derbiju skupine MassMutual East je Boston z 1:0 premagal New York Rangers za še peto zaporedno zmago ter je le še točko oddaljen od vodilnega Toronta. Hokejisti Arizona Coyotes na domačem ledu niso bili kos ekipi St. Louis Blues, ki je slavila s 4:1.