Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 13. februarja - Danes bo pretežno jasno, predvsem v vzhodni polovici Slovenije bo sredi dneva in popoldne spremenljivo oblačno. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, drugod severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od -5 do -1, na Goriškem in ob morju okoli 2 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.