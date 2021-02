Minuli borzni teden rekorden za newyorške indekse

New York, 13. februarja - Newyorški borzni indeksi so v minulem, precej muhastem tednu, vseeno dosegli nove rekorde. Analitiki to pripisujejo temu, da se vlagatelji osredotočajo na pozitivna pričakovanja glede novega obsežnega paketa pomoči podjetjem in prebivalstvu zaradi pandemije covida-19, ki naj bi ga kongres potrdil marca.