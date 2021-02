S&P 500 in Nasdaq znova z rekordom

New York, 12. februarja - S&P 500 in Nasdaq sta današnje trgovanje na newyorški borzi sklenila z rekordi. Nasdaq se je oblikoval pri 14.095 točkah, S&P 500 pa pri 3,934 točkah. Rezultati tega tedna so solidni, ocenjuje francoska tiskovna agencija AFP. Vlagatelji so namreč v pričakovanju gospodarskega okrevanja, ki ga prinaša cepivo proti covidu-19.