Trumpovi odvetniki ustavno obtožbo označili za neustavno politično maščevanje

Washington, 12. februarja - Odvetniki nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa so v uvodu predstavitve obrambe na sojenju v ustavni obtožbi poudarili, da gre za neustavno politično maščevanje demokratov, ki se niso nikoli sprijaznili s Trumpovo legitimnostjo in so ga skušali odstaviti od samega začetka.