Slovenski mladinci srebrni na SP v Lahtiju

Lahti, 12. februarja - Slovenska moška mladinska reprezentanca v smučarskih skokih se je v Lahtiju na mladinskem svetovnem prvenstvu okitila s srebrno kolajno na ekipni tekmi. To je tretja srebrna kolajna slovenskih skakalcev na mladinskih SP. Prejeli so jo Žak Mogel, Jan Bombek, Rok Masle in Jernej Presečnik, je na spletni strani zapisala Smučarska zveza Slovenije.