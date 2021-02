Google Arts predstavlja projekt Sound like Kandinsky

Ljubljana, 14. februarja - Google Arts & Culture je združil moči s Centrom Pompidou pri projektu Sound like Kandinsky. Ruski umetnik Vasilij Kandinski je namreč pri ustvarjanju nekaterih svojih del uporabil moč sinestezije in skozi forme in barve na svojih slikah upodabljal glasbo, snovalci projekta pa želijo podrobneje predstaviti to slikarjevo sposobnost.