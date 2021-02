Bloudkovi nagrajenci kot žarek upanja za šport v težkih časih

Ljubljana, 12. februarja - Zaradi koronskih razmer in omejitev je letošnja izvedba podeljevanja Bloudkovih nagrad in plaket potekala drugače kot običajno. Nagrajence so predstavili s spletno filmsko upodobitvijo. Dobitniki nagrad za leto 2020 so kolesar Tadej Pogačar in člani moške rokometne reprezentance iz leta 2004, za življenjsko delo pa Marjeta Kovač in Polonca Sladič.