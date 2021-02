Trump naj bi imel hujšo obliko covida-19, kot je priznala Bela hiša

Washington, 12. februarja - Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump, ki se je lansko jesen okužil s novim koronavirusom in zbolel za covidom-19, naj imel hujši potek bolezni, kot je takrat priznala Bela hiša. Močno naj bi mu padla raven kisika v krvi in je bil tik pred tem, da ga zaradi zapletov s pljučnico priklopijo na ventilator, poroča New York Times.